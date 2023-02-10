Появились новые подробности секс-скандала с главой футбола Франции

Ранее прокуратура Парижа начала расследование в отношении Ноэля Ле Гре, отстраненного от должности главы федерации в январе, по обвинению в домогательствах. Показания, в частности, дали футбольный агент Соня Суи и несколько бывших сотрудниц FFF.

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Отчет будет представлен министру спорта Франции 15 февраля, однако Radio France получило доступ к документу раньше срока.

Следователи пришли к выводу, что «действия Ле Гре носили повторяющийся характер и могли опорочить достоинство жертв посредством вульгарных замечаний, в частности, когда господин Ле Гре явно находился в состоянии алкогольного опьянения».

Расследование показало, что Ле Гре однажды попросил молодую девушку специально надеть юбку для поездки. Во время другой поездки 81-летний функционер касался бедра девушки, несмотря на то, что его попросили остановиться.

Кроме того, свидетели сообщили, что Ле Гре недвусмысленно предложил секс втроем двум коллегам женского пола.

Отмечается, что функционер приглашал к себе неназванную футболистку женской сборной Франции даже после первого слушания с государственными следователями.

В заключение отчета следователи отмечают, что Ле Гре «больше не обладает необходимой легитимностью для управления и представления французским футболом с учетом его поведения в отношении женщин, публичных заявлений и неудачах в управлении федерацией».

Ле Гре отстранен от должности главы Федерации футбола Франции после скандала с неуважительными высказываниями в отношении Зинедина Зидана.

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