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43 минуты назад

Гол футболиста с ампутированной ногой вошел в тройку претендентов на приз ФИФА имени Пушкаша

Газета.Ru

Забитый мяч польского футболиста-ампутанта Марцина Олексия вошел в финальную тройку на приз Международной федерации футбола (ФИФА) имени Ференца Пушкаша. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Гол футболиста с ампутированной ногой вошел в тройку претендентов на приз ФИФА имени Пушкаша
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Награда вручается за самый красивый гол года.

В матче между клубами «Сталь» из Жешува и «Вартой» из Познани Олексий забил мяч ударом через себя.

Также на награду претендуют нападающий «Тоттенхэма» и сборной Бразилии Ришарлисон и его гол ударом «ножницами» в ворота команды Сербии на чемпионате мира — 2022 в Катаре, а также мяч француза Димитри Пайета из «Марселя», забитый с 20 метров в четвертьфинальном матче Лиги конференций против греческого ПАОКа.

В раcширенном cпиcке были предcтавлены голы итальянца Марио Балотелли, француза Тео Эрнандеcа, авcтралийца Алу Куола, аргентинца Франcиcко Гонcалеcа Метилли, а также француженки Амандин Анри, иcпанки Cальмы Паральюэло и англичанки Алеccии Руccо.

Ранее в ФИФА назвали неокончательным решение по выплате «Краснодаром» норвежскому футболисту Эрику Ботхейму €500 тыс.

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