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1 час назад

«Локомотив» объявил об уходе Мампасси в «Антальяспор»

Чемпионат.comиещё 1

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Марка Мампасси в турецкий «Антальяспор» на правах аренды. Соглашение платной аренды предусматривает опцию выкупа и будет действовать до конца сезона-2022/2023.

«Локомотив» объявил об уходе Мампасси в «Антальяспор»
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Желаем нашему футболисту успехов в новой команде и постоянной игровой практики», — написала пресс-служба железнодорожников.

В нынешнем сезоне 19-летний Марк Мампасси принял участие в девяти матчах «Локомотива» во всех турнирах. Защитник не отметился результативными действиями. Ранее футболист выступал за «Шахтёр». Игрок является воспитанником этого клуба, а в «Локомотив» Мампасси перешёл в декабре 2021 года.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» располагается на 14-й строчке турнирной таблицы. «Антальяспор» занимает 16-е место в чемпионате Турции.

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