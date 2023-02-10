«Локомотив» хочет избавиться от троих футболистов

«Локомотив» этой зимой уже расстался с рядом футболистом. В списке московского клуба «на выход» значатся ещё три игрока, о чём рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа». Так, «железнодорожники» планируют избавиться от Максима Ненахова , Марио Митая и Дмитрия Живоглядова .

Отмечается, что Максима Ненахова пыталось подписать «Торпедо», но «автозаводцев» отпугнула цена. Что касается Марио Митая, то претендентов на него пока что нет. На Дмитрия Живоглядова Михаил Галактионов тоже не рассчитывает, но его уход в «Локо» планируют обсудить уже летом, отмечает источник.