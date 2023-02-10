Карим Бензема продлил контракт с "Реалом"

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, что форвард Карим Бензема продлил контракт с командой.

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"Карим будет нашим девятым номером в следующем сезоне. Как всегда, он покажет себя великолепно", - передает слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в конце 2022 года 35-летний Бензема из-за травмы пропустил чемпионат мира. Футболист прилетел с национальной командой в Катар, но получил повреждение на тренировке, после чего вернулся на родину. Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал вызывать футболиста на замену Бензема.

После завершения ЧМ-2022 в Катаре Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции. После этого он отписался в соцсетях почти от всех игроков национальной команды, кроме Килиана Мбаппе, Орельена Тчуамени, Эдуардо Камавинга, Рафаэля Варана и Маркуса Тюрама.