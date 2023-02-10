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32 минуты назад

Абрамович планирует приобрести клуб в Бразилии

Газета.Ruиещё 2

Российский бизнесмен Роман Абрамович может купить один из бразильских клубов. Об этом сообщает издание Fanaticos.

Абрамович планирует приобрести клуб в Бразилии
Фото: 

Россиянин может быть в числе бизнесменов, который в ближайшее время может инвестировать в бразильский футбол из-за невозможности проводить сделки в Европе.

Одним из клубов, который может быть куплен отечественным предпринимателем, может стать «Лондрина», выступающая во втором дивизионе. Отмечается, что в приоритете у российских инвесторов клубы высшего дивизиона бразильского футбола. Среди них могут быть «Атлетико Минейро» и «Сан-Паулу».

Как утверждает источник, Абрамович хочет как можно быстрее вернуться в футбол и может стать одним из тех, кто купит бразильский клуб.

Напомним, что в марте прошлого года было объявлено, что Великобритания внесла Романа Абрамовича в санкционный список, активы предпринимателя в стране были заморожены.

Позже руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) отстранило бизнесмена от должности главы футбольного клуба, в мае он продал «Челси» американцу Тоду Боули.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом АПЛ, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги.

Футбол,Роман Абрамович,
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