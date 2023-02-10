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55 минут назад

Месси, Бензема и Мбаппе претендуют на звание лучшего игрока года по версии ФИФА

ТАСС

Аргентинец Лионель Месси, французы Килиан Мбаппе и Карим Бензема вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба организации.

Названы претенденты на звание лучшего игрока года по версии ФИФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Месси выступает за французский клуб "Пари Сен-Жермен", в 2022 году в составе команды он стал чемпионом Франции и победителем суперкубка страны. Также нападающий в прошедшем году выиграл чемпионат мира в Катаре. Аргентинец был признан лучшим игроком турнира, на котором он забил семь мячей и сделал три голевые передачи. Месси стал первым в истории футболистом, который был признан лучшим игроком чемпионата мира дважды. Нападающий стал рекордсменом мировых первенств по количеству проведенных матчей (26).

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Мбаппе является одноклубником Месси. На мировом первенстве в Катаре игрок стал серебряным призером в составе сборной Франции, нападающий забил восемь голов, став лучшим бомбардиром турнира. В финальном матче чемпионата мира против команды Аргентины (3:3, 2:4 - по пенальти) Мбаппе оформил хет-трик и стал вторым игроком в истории, кто смог забить три мяча в финале мирового первенства. Ранее такое удавалось только англичанину Джеффу Хёрсту в 1966 году. При этом французский форвард стал лучшим бомбардиром в истории финальных матчей мировых первенств с четырьмя голами и сравнялся в списке лучших бомбардиров чемпионатов мира с трехкратным победителем турнира в составе сборной Бразилии Пеле - на их счету по 12 голов.

Бензема играет за испанский "Реал". В прошлом году вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, чемпионат и Кубок Испании. По итогам сезона француз был признан лучшим игроком сезона-2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Чемпионат мира в Катаре Бензема пропустил из-за травмы, после него форвард объявил о завершении карьеры в национальной команде.

Среди женщин на звание лучшего игрока года по версии ФИФА претендуют победительница чемпионата Европы в составе сборной Англии и лучший бомбардир турнира Бет Мид, чемпионка Испании вместе с "Барселоной" и обладательница "Золотого мяча" 2022 года Алексия Путельяс и американка Алекс Морган. В 2022 году Путельяс стала первой в истории футболисткой, которая смогла выиграть два "Золотых мяча" подряд, дважды подряд она была признана лучшим игроком года по версии УЕФА.

Награда лучшему игроку по версии ФИФА вручается с 2017 года. По два раза приз получали португалец Криштиану Роналду и поляк Роберт Левандовский, по одному разу победителями признавались Месси и хорват Лука Модрич. Церемония вручения награды в этом году пройдет 27 февраля в Париже.

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