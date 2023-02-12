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1 час назад

Супербоул — 2023: во сколько начало, где смотреть

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В ночь с 12 на 13 февраля мск состоится 57-й по счету Супербоул, финальный матч сезона Национальной футбольной лиги. Встречаются команды «Филадельфия Иглс» и «Канзас-Сити Чифс».

Супербоул — 2023: во сколько начало, где смотреть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Матч начнётся в понедельник, 13 февраля, в 2:30 мск и продлится около четырёх часов. Посмотреть событие можно по подписке на GamePass на официальном сайте НФЛ.

В перерыве на шоу выступил поп-исполнительница Рианна, уже пять лет не выступавшая вживую. Рианну ждали в шоу Супербоула три года назад, но тогда она отказалась в знак солидарности с бывшим футболистом НФЛ Колином Каперником, запустившим моду преклонять колено во время исполнения национального гимна. Также в перерыве будут показаны эксклюзивные трейлеры ожидаемых фильмов.

Футбол,Рианна,
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