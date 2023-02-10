Нигматуллин о Кузяеве: «Если уезжать, то сейчас, потом будет поздно»

Рвение найти себе команду в Европе — это похвально и уважаемо. У Далера есть свои принципы и желание выйти на новый уровень. За это стоит его похвалить. Подобное желание найти себе серьёзный вызов в своё время мне погубило карьеру. Нужно быть аккуратнее с этим. Но и возраст даёт о себе знать. Если уезжать, то только сейчас. Потом будет поздно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.