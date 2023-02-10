Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
2 часа назад

Нигматуллин: Кузяев мечтает играть в Европе. Если уезжать, то сейчас — потом будет поздно

Чемпионат.com

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о нежелании полузащитника «Зенита» Далера Кузяева продлевать контракт с клубом. Ранее «Чемпионат» сообщал, что хавбек рассчитывает на переход в один из европейских клубов.

Нигматуллин о Кузяеве: «Если уезжать, то сейчас, потом будет поздно»
Фото: РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»РАЗИНА ЕЛЕНА, «ЧЕМПИОНАТ»

«Футболисты начинают ценить то, что имеют, только тогда, когда потеряют. Кузяев давно мечтает играть в Европе и уже пытался найти себе там команду. Но ничего хорошего из этого не вышло. Сейчас европейскую команду стало найти ещё сложнее. Это будет непросто.

Рвение найти себе команду в Европе — это похвально и уважаемо. У Далера есть свои принципы и желание выйти на новый уровень. За это стоит его похвалить. Подобное желание найти себе серьёзный вызов в своё время мне погубило карьеру. Нужно быть аккуратнее с этим. Но и возраст даёт о себе знать. Если уезжать, то только сейчас. Потом будет поздно», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Футбол,Далер Кузяев,Руслан Нигматуллин,Антон Иванов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители