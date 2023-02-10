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1 час назад

Мадридский «Реал» проявляет интерес к Сперцяну

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Испанский клуб следит за хавбеком «Краснодара».

Мадридский «Реал» проявляет интерес к Сперцяну
Фото: Championat.comChampionat.com

Мадридский «Реал» интересуется полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, представители 22-летнего хавбека общались с менеджерами испанского клуба, но пока активных действий со стороны «Реала» не последовало. Отмечается, что мадридцы продолжают следить за футболистом.

Ранее сам Сперцян заявил, что хотел бы поиграть в одном из европейских чемпионатов, но на данный момент сосредоточен на выступлениях в составе «Краснодара».

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне он сыграл 21 матч, забил десять голов и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года.

Футбол,Эдуард Сперцян,Реал,
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