Мадридский «Реал» проявляет интерес к Сперцяну

Испанский клуб следит за хавбеком «Краснодара».
Мадридский «Реал» интересуется полузащитником «Краснодара» и сборной Армении Эдуардом Сперцяном, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, представители 22-летнего хавбека общались с менеджерами испанского клуба, но пока активных действий со стороны «Реала» не последовало. Отмечается, что мадридцы продолжают следить за футболистом.
Ранее сам Сперцян заявил, что хотел бы поиграть в одном из европейских чемпионатов, но на данный момент сосредоточен на выступлениях в составе «Краснодара».
Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В нынешнем сезоне он сыграл 21 матч, забил десять голов и сделал шесть результативных передач. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года.