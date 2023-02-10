Бельгийский "Эйпен" опубликовал стартовый состав на домашний матч 25-го тура чемпионата Бельгии против "Мехелена".
Российский защитник Филин дебютирует за "Эйпен" в чемпионате Бельгии
В стартовом составе хозяев поля впервые появится Александр Филин, для которого этот матч станет дебютным за клуб. Ранее Филин на правах свободного агента перебрался в "Эйпен" из "Химок".
Александр Филин родился в Симферополе. У него есть российское и украинское гражданство. До "Химок" он выступал за "Тамбов", "Пари НН", "Уфу" и молодежные команды "Шахтера".