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1 час назад

Российский защитник Филин дебютирует за "Эйпен" в чемпионате Бельгии

Rusfootballиещё 1

Бельгийский "Эйпен" опубликовал стартовый состав на домашний матч 25-го тура чемпионата Бельгии против "Мехелена".

Российский защитник Филин дебютирует за "Эйпен" в чемпионате Бельгии
Фото: ФК "Эйпен"ФК "Эйпен"

Российский защитник Филин дебютирует за "Эйпен" в чемпионате Бельгии

В стартовом составе хозяев поля впервые появится Александр Филин, для которого этот матч станет дебютным за клуб. Ранее Филин на правах свободного агента перебрался в "Эйпен" из "Химок".

Александр Филин родился в Симферополе. У него есть российское и украинское гражданство. До "Химок" он выступал за "Тамбов", "Пари НН", "Уфу" и молодежные команды "Шахтера".

Футбол,Александр Филин,
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