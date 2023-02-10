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57 минут назад

Семак рассказал о восстановлении Сергеева и Мостового

Чемпионат.com

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о восстановлении Ивана Сергеева и Андрея Мостового.

Семак рассказал о восстановлении Сергеева и Мостового
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Иван Сергеев восстанавливается. Я думаю, в течение пары дней Иван должен вернуться в общую группу. У него рецидив старого повреждения — воспаление, ничего серьезного. Та же ситуация и с Андреем Мостовым — будем ждать его возвращения после небольшого повреждения.

Дуглас, который также восстанавливается, думаю, тоже появится в общей группе в ближайшие дни. Надеюсь, что все наши травмированные вернутся в строй», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

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