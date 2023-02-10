Семак рассказал о восстановлении Сергеева и Мостового

«Иван Сергеев восстанавливается. Я думаю, в течение пары дней Иван должен вернуться в общую группу. У него рецидив старого повреждения — воспаление, ничего серьезного. Та же ситуация и с Андреем Мостовым — будем ждать его возвращения после небольшого повреждения.