Экс-защитник сборной России назвал общие черты Дзюбы и Роналду

Бывший защитник московского "Динамо" и сборной России Владимир Гранат прокомментировал слова Леонида Гольдмана, который заявил, что Артема Дзюбу можно назвать "российским Криштиану Роналду".
"Сравнение Дзюбы и Роналду тяжелое. Артем непростой футболист и для нашего чемпионата – звезда. У Дзюбы, как и у Роналду, есть лидерские качества, плюс он любит преодолевать сложности. Сейчас Артем попал в свою стезю, РПЛ он знает хорошо, поэтому ему в чемпионате России будет легче выступать, чем в Турции. Он поможет "Локомотиву" выбраться из такой трудной турнирной ситуации", – цитирует Граната Metaratings.ru.
34-летний Дзюба заключил с московским "Локомотивом" соглашение до конца текущего сезона и будет играть под седьмым номером. В СМИ сообщают, что форвард будет зарабатывать в клубе не менее 2,5 млн рублей в месяц.
В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локо" идет на 14-й позиции, имея в своем активе 13 очков после 17 туров. Первый официальный матч в новом году подопечные Михаила Галактионова проведут на родном поле в Черкизово в рамках четвертьфинала Кубка России против московского "Спартака".
Ранее Дзюба рассказал, как расценивает опыт игры в Турции за "Адану Демиспор".