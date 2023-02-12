Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+5° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
2 часа назад

Экс-защитник сборной России Гранат назвал общие черты Дзюбы и Роналду

Газета.Ruиещё 4

Бывший защитник московского "Динамо" и сборной России Владимир Гранат прокомментировал слова Леонида Гольдмана, который заявил, что Артема Дзюбу можно назвать "российским Криштиану Роналду".

Экс-защитник сборной России назвал общие черты Дзюбы и Роналду
Фото: ТАССТАСС

"Сравнение Дзюбы и Роналду тяжелое. Артем непростой футболист и для нашего чемпионата – звезда. У Дзюбы, как и у Роналду, есть лидерские качества, плюс он любит преодолевать сложности. Сейчас Артем попал в свою стезю, РПЛ он знает хорошо, поэтому ему в чемпионате России будет легче выступать, чем в Турции. Он поможет "Локомотиву" выбраться из такой трудной турнирной ситуации", – цитирует Граната Metaratings.ru.

34-летний Дзюба заключил с московским "Локомотивом" соглашение до конца текущего сезона и будет играть под седьмым номером. В СМИ сообщают, что форвард будет зарабатывать в клубе не менее 2,5 млн рублей в месяц.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локо" идет на 14-й позиции, имея в своем активе 13 очков после 17 туров. Первый официальный матч в новом году подопечные Михаила Галактионова проведут на родном поле в Черкизово в рамках четвертьфинала Кубка России против московского "Спартака".

Ранее Дзюба рассказал, как расценивает опыт игры в Турции за "Адану Демиспор".

Футбол,Леонид Гольдман,Михаил Галактионов,Криштиану Роналду,Владимир Гранат,СБОРНАЯ РОССИИ,Динамо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители