Экс-защитник сборной России назвал общие черты Дзюбы и Роналду

"Сравнение Дзюбы и Роналду тяжелое. Артем непростой футболист и для нашего чемпионата – звезда. У Дзюбы, как и у Роналду, есть лидерские качества, плюс он любит преодолевать сложности. Сейчас Артем попал в свою стезю, РПЛ он знает хорошо, поэтому ему в чемпионате России будет легче выступать, чем в Турции. Он поможет "Локомотиву" выбраться из такой трудной турнирной ситуации", – цитирует Граната Metaratings.ru.