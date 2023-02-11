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49 минут назад

Мадридский «Реал» заинтересовался де Кетеларе

Евро-футбол.Ру

Бельгийский атакующий полузащитник Шарль де Кетеларе пока что испытывает большие проблемы в «Милане», однако у него появляются другие варианты для трудоустройства. Как сообщает Defenca Central, им заинтересовался мадридский «Реал».

Названо возможное пополнение в мадридском «Реале»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там де Кетеларе рассматривают как возможную замену для Марко Асенсио, который может покинуть клуб. И де Кетеларе является одной из возможных фигур в списке Хуни Калафата, отвечающего в мадридском клубе за соответствующие аспекты кадровой работы.

Ранее де Кетеларе, напомним, защищал цвета бельгийского «Брюгге», «Милан» приобрел его прошлым летом за 32 миллиона евро.

Футбол,Марко Асенсио,Реал,
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