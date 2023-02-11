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59 минут назад

Голкипер «Локомотива» Худяков назвал топ-3 лучших вратарей в мире

Матч ТВ

Голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «Матч ТВ» ответил на вопрос, как сохранять психологическое состояние на должном уровне при сильной конкуренции внутри команды, а также назвал трех лучших вратарей в мире на сегодняшний день.

Голкипер «Локомотива» перечислил топ-3 лучших вратарей в мире
Фото: ФК «Локомотив»ФК «Локомотив»

— Самое главное не закрываться в себе. Если трудно, как-то тяжело психологически, то не держать в себе, найти человека, которому ты доверяешь. Родители. Посидеть в спокойной обстановке, рассказать о своих переживаниях.
Если брать в учет чемпионат мира в Катаре, то на первом месте аргентинец Мартинес. На втором — Тер Штеген, потому что «Барселона» сейчас показывает хорошую игру в чемпионате. У него там очень много сухих матчей и мало пропущенных голов при этом. На третьем, наверное, Янн Зоммер, — сказал Худяков.

В текущем сезоне 19 летний Худяков провел 18 матчей, в которых пропустил 34 мяча.

3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны проводятся на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.о конкуренции в локомотиве

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