Голкипер «Локомотива» перечислил топ-3 лучших вратарей в мире

— Самое главное не закрываться в себе. Если трудно, как-то тяжело психологически, то не держать в себе, найти человека, которому ты доверяешь. Родители. Посидеть в спокойной обстановке, рассказать о своих переживаниях.

Если брать в учет чемпионат мира в Катаре, то на первом месте аргентинец Мартинес. На втором — Тер Штеген, потому что «Барселона» сейчас показывает хорошую игру в чемпионате. У него там очень много сухих матчей и мало пропущенных голов при этом. На третьем, наверное, Янн Зоммер, — сказал Худяков.