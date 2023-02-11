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1 час назад

Брайда назвал самое ценное качество Кварацхелии

Евро-футбол.Ру

Грузинский нападающий Хвича Кварацхелия поразил всех поклонников футбола в Италии своими выступлениями за «Наполи», результаты команды говорят сами за себя. Его высоко ценит Арьедо Брайда, известный итальянский специалист, который нынче трудится в «Кремонезе».

Брайда раскрыл самое ценное качество Кварацхелии
Фото: ТАССТАСС

Брайда считает, что Кварацхелия способен выстроить карьеру уровня Кака или Андрея Шевченко, блиставших в «Милане» в лучшие годы итальянского гранда.

- Он может сделать себе карьеру как Кака, или как Андрей Шевченко. Кварацхелия умеет проходить соперника, и это его главное качество. И это очень важное в сегодняшнем футболе качество, - цитирует специалиста итальянское новостное агентство ITASportPress.

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