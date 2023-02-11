Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+10° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
59 минут назад

Клопп подтвердил возвращение Жоты в основную группу «Ливерпуля»

Чемпионат.com

Нападающий Диогу Жота вернулся к тренировкам с «Ливерпулем». Главный тренер команды Юрген Клопп подтвердил, что 26-летний футболист может попасть в заявку на матч 23-го тура АПЛ против «Эвертона», который состоится 13 февраля.

Клопп прокомментировал сообщения о возвращении Жоты в основную группу «Ливерпуля»
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Жота тренируется без ограничений в течение нескольких дней, так что ещё через три дня он вполне может быть в числе претендентов на место в составе», – приводит слова Клоппа Goal.

Португальский игрок получил повреждение икроножной мышцы в октябре 2022 года. Из-за травмы Жота пропустил ЧМ-2022 в Катаре.

«Ливерпуль» располагается на десятой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. В текущем розыгрыше АПЛ «красные» набрали 29 очков в 20 встречах.

Футбол,Юрген Клопп,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители