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1 час назад

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры

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Бывший полузащитник ЦСКА и «Краснодара» Павел Мамаев объявил о завершении игровой карьеры.

Мамаев объявил о завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три-четыре предложения, в том числе и из за рубежа. Однако я провёл шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьёй», — приводит слова Мамаева «Матч ТВ».

34-летний Мамаев в июле 2022 года покинул подмосковные «Химки» на правах свободного агента, после чего нигде не играл. Также полузащитник защищал цвета «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев сыграл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года.

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В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.

Футбол,Павел Мамаев,СБОРНАЯ РОССИИ,Торпедо,
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