Экс-футболист ЦСКА Пономарев отреагировал на завершение карьеры Мамаева

"Он немного неправильно повел себя в конце футбольной карьеры. Но карьера у него сложилась, особенно, когда Павел был в ЦСКА. Дисциплина там жестче была, молодой еще был, рвался в бой. Тогда произвел на меня хорошее впечатление. Мамаев сделал все правильно, за исключением одного момента. Это большая оплошность. Но все забыли про это. В памяти он остался как хороший футболист. Здорово, что закончил! Не совсем на хорошей ноте, но по-футбольному нормально. Даже если бы не тот случай, Павел все равно бы закончил карьеру сейчас. Может, еще бы годик протянул, но не на высоком уровне", — цитирует Пономарева "Спорт-Экспресс".