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46 минут назад

Экс-футболист ЦСКА Пономарев заявил, что Мамаев остался в памяти как хороший игрок

Газета.Ruиещё 4

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев отреагировал на новость о завершении карьеры экс-полузащитника сборной России Павла Мамаева.

Экс-футболист ЦСКА Пономарев отреагировал на завершение карьеры Мамаева
Фото: ТАССТАСС

"Он немного неправильно повел себя в конце футбольной карьеры. Но карьера у него сложилась, особенно, когда Павел был в ЦСКА. Дисциплина там жестче была, молодой еще был, рвался в бой. Тогда произвел на меня хорошее впечатление. Мамаев сделал все правильно, за исключением одного момента. Это большая оплошность. Но все забыли про это. В памяти он остался как хороший футболист. Здорово, что закончил! Не совсем на хорошей ноте, но по-футбольному нормально. Даже если бы не тот случай, Павел все равно бы закончил карьеру сейчас. Может, еще бы годик протянул, но не на высоком уровне", — цитирует Пономарева "Спорт-Экспресс".

34-летний Мамаев известен по выступлениям за московское "Торпедо", ЦСКА, "Краснодар". Последним профессиональным клубом Мамаева были подмосковные "Химки", которые он пополнил в декабре 2021 года. До этого он два сезона выступал за "Ростов". Он присоединился к клубу после освобождения из колонии. С октября 2018-го он был вне профессионального футбола, так как стал фигурантом уголовного дела.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что завершившему карьеру Павлу Мамаеву далеко до форварда кипрского "Ариса" Александра Кокорина.

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