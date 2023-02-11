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1 час назад

Представитель Дзюбы объяснил расторжение контракта форварда с "Аданой Демирспор"

Газета.Ru

Леонид Гольдман, представитель футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал уход своего клиента из «Аданы Демирспор». С августа по ноябрь 2022 года нападающий сыграл за турецкий клуб четыре матча, и ни одного не провел полностью.

Представитель Дзюбы объяснил расторжение контракта с "Аданой Демирспор"
Фото: TwitterTwitter

«Когда трансфер только зарождался, Винченцо Монтелла (главный тренер «Аданы» — «Газета.Ru») был максимально заинтересован в Дзюбе.

Он шел под первым номером в шорт листе «Аданы», несмотря на присутствие в этом списке довольно известных фамилий.

Монтелла знал Артема и при личной встрече это неоднократно повторял. Дзюба отлично начал, забил в дебютном матче. Потом Монтелла решил попробовать схему с ложной девяткой, без нападающего. Команда выиграла несколько матчей, и главный тренер поверил в эту победную схему, не давая Артему и шанса.

Несколько матчей подряд он просто сидел на лавке, причем это были игры с топовыми соперниками, а мы все знаем, как Дзюба умеет проводить такие матчи.

Мы все вместе посовещались и пришли к выводу, что у Артема не тот возраст и не та ситуация, чтобы просто получать деньги за сидение на лавке. Никто не стал чинить каких то препятствий, спокойно сели и расторгли контракт.

При этом никаких конфликтов не было. Артем был душой коллектива. Показательно, что на днях Монтелла поздравил Артема с переходом в «Локомотив», — цитирует Гольдман «Матч ТВ».

В СМИ сообщают, что Дзюба будет зарабатывать в «Локомотиве» не менее 2,5 млн рублей в месяц.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-зеленые идут на 14-й позиции, имея в своем активе 13 очков после 17 туров.

Первый официальный матч в новом году подопечные Михаила Галактионова проведут на родном поле в Черкизово в рамках четвертьфинала Кубка России против московского «Спартака».

Ранее Леонид Гольдман сообщил, что Артем Дзюба перед подписанием контракта с «железнодорожниками» получил предложение от клуба из Китая.

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