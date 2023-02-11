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1 час назад

В «ПСЖ» вирусная инфекция. У игроков рвота, боли в животе и повышенная утомляемость

Чемпионат.com

У футболистов «ПСЖ» обнаружены симптомы вирусной инфекции. Об этом сообщает RMC Sport.

У игроков «ПСЖ» обнаружена вирусная инфекция
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По информации источника, у нескольких игроков основного состава парижан утром 11 февраля было диагностировано заболевание кишечника. Симптомами вируса называются рвота, боли в животе и повышенная утомляемость. На текущий момент не известны масштабы заражений, но отмечается, что главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье может сделать несколько изменений в составе.

Следующий матч у «ПСЖ» уже сегодня, 11 февраля. Парижане на выезде сыграют с «Монако» в рамках встречи французской Лиги 1. Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени. Из-за различных травм встречу пропускает несколько лидеров «ПСЖ», в том числе нападающие Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Футбол,Кристоф Галтье,Лионель Месси,
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