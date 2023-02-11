У игроков «ПСЖ» обнаружена вирусная инфекция

У футболистов «ПСЖ» обнаружены симптомы вирусной инфекции. Об этом сообщает RMC Sport.

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По информации источника, у нескольких игроков основного состава парижан утром 11 февраля было диагностировано заболевание кишечника. Симптомами вируса называются рвота, боли в животе и повышенная утомляемость. На текущий момент не известны масштабы заражений, но отмечается, что главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье может сделать несколько изменений в составе.