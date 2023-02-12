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1 час назад

"Наполи" готов увеличить зарплату Кварацхелии в два раза

Газета.Ruиещё 2

Руководство «Наполи» намерено предложить грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии новый контракт. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Наполи" готов увеличить зарплату Кварацхелии в два раза
Фото: Ciro Fusco/Global Look PressCiro Fusco/Global Look Press

По информации источника, в клубе готовы увеличить оклад 22-летнего нападающего с €1,2 млн до €2,5 млн. Обновленное трудовое соглашение по замыслу неаполитанцев будет рассчитано до лета 2028 года.

Также клуб хочет продолжить сотрудничество с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном. Форвард в 17 матчах нынешнего сезона в Серии А забил 16 мячей и лидирует в списке лучших бомбардиров.

«Наполи» готово выплачивать Осимхену €4,5 млн за сезон, его нынешний контракт действует до 2025 года.

Напомним, что сегодня «Наполи» сыграет в рамках чемпионата Италии против «Кремонезе».

Ранее Роберт Чибеж, агент бывшего защитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал о многомиллионном предложении игроку от клуба Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футбол,Виктор Осимхен,
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