"Наполи" готов увеличить зарплату Кварацхелии в два раза

Руководство «Наполи» намерено предложить грузинскому полузащитнику Хвиче Кварацхелии новый контракт. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Фото: Ciro Fusco/Global Look Press Ciro Fusco/Global Look Press

По информации источника, в клубе готовы увеличить оклад 22-летнего нападающего с €1,2 млн до €2,5 млн. Обновленное трудовое соглашение по замыслу неаполитанцев будет рассчитано до лета 2028 года.

Также клуб хочет продолжить сотрудничество с нигерийским нападающим Виктором Осимхеном. Форвард в 17 матчах нынешнего сезона в Серии А забил 16 мячей и лидирует в списке лучших бомбардиров.

«Наполи» готово выплачивать Осимхену €4,5 млн за сезон, его нынешний контракт действует до 2025 года.

Напомним, что сегодня «Наполи» сыграет в рамках чемпионата Италии против «Кремонезе».