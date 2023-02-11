Мамаев прокомментировал слова Кокорина о тюрьме

Футболист Павел Мамаев прокомментировал реплику Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный мужчина должен посидеть в тюрьме».

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Мамаев признался в эфире «Матч ТВ», что не смотрел интервью Кокорина, в котором тот выразил свое мнение, вызвав большой резонанс в российском обществе. Причиной стала банальная нехватка времени. Когда журналисты повторили фразу Кокорина, Мамаев сказал следующее:

«На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял».

При этом спортсмен отметил, что каждый человек вправе иметь свое мнение, и оценивать слова Кокорина он не хочет.

В 2018 году Кокорин и Мамаев участвовали в двух драках в центре Москвы, пострадали несколько человек. В итоге Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию, откуда оба вышли по УДО.