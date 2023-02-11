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55 минут назад

Мамаев прокомментировал слова Кокорина о тюрьме

Елена Прошина

Футболист Павел Мамаев прокомментировал реплику Александра Кокорина о том, что «каждый нормальный мужчина должен посидеть в тюрьме».

Мамаев прокомментировал слова Кокорина о тюрьме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мамаев признался в эфире «Матч ТВ», что не смотрел интервью Кокорина, в котором тот выразил свое мнение, вызвав большой резонанс в российском обществе. Причиной стала банальная нехватка времени. Когда журналисты повторили фразу Кокорина, Мамаев сказал следующее:

«На сегодняшний день я понимаю, что тюрьма ничего хорошего мне не принесла и не дала. Это был некий опыт, но ничего хорошего я оттуда не взял».

При этом спортсмен отметил, что каждый человек вправе иметь свое мнение, и оценивать слова Кокорина он не хочет.

В 2018 году Кокорин и Мамаев участвовали в двух драках в центре Москвы, пострадали несколько человек. В итоге Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию, откуда оба вышли по УДО.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «никто не мог просрать свой потенциал» так как Кокорин».

Футбол,Дмитрий Губерниев,Павел Мамаев,Александр Кокорин,
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