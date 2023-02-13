Канчельскис назвал главную интригу второй части сезона РПЛ

«Для меня главная интрига — это как «Локомотив» оказался в ситуации борьбы за выживание. Это непонятная история. Как с такими ресурсами и возможностями… Конечно, когда в футболе жулики и дилетанты, тяжело соорудить и что-то сделать. Значит кому-то это было выгодно и нравилось. Сколько я в футболе, но ни разу не помню, чтобы «Локомотив» боролся за выживание в РПЛ. Очень интересно, что дальше будет с «Локомотивом», как они будут выходить из этой ситуации», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.