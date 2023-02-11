Дзюба рассказал об отношении к хейту

Новичок «Локомотива», форвард Артём Дзюба рассказал о своём отношении к волне хейта, поднятой противниками его перехода в стан красно-зеленых.

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В интервью на Youtube-канале клуба он отметил, что давно перестал переживать из-за несправедливой критики и стал «толстокожим в этом плане».

«Вставайте в очередь и продолжайте это делать», - сыронизировал игрок.

Он также отметил, что пришел в коллектив железнодорожников, чтобы помочь ему «расцвести еще сильнее».

«Я уверен, что они и без меня классные и крутые, но со мной это будет более гармонично», - сказал, улыбаясь, Дзюба.

По его словам, «Локомотив» находится не на своем месте в турнирной таблице, но «скептиков мы закроем игрой и результатами».

Артем Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале как свободный агент. Контракт с клубом подписан до конца сезона.