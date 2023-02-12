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34 минуты назад

Аршавин назвал «Спартак» главным соперником «Зенита» в РПЛ

Матч ТВиещё 4

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» назвал «Спартак» главным соперником клуба в МИР РПЛ.

Аршавин назвал «Спартак» главным соперником «Зенита» в РПЛ
Фото: © ФК «Спартак»© ФК «Спартак»

— «Зенит» играет с теми на сборах, кто хочет, потому что сложно найти спарринг партнера. Но в целом все соперники одинаковы. Не думаю, что эти игры — какой то показатель. Главное — форма игроков. Беспокоит Дуглас Сантос — один из ключевых игроков — ни в одной игре вроде еще не участвовал.

— Насколько команда интересовалась выступлением «Спартака» в межсезонье?

— Трудно сказать. В целом, думаю, все сосредоточены на своей работе.

— Это же главный соперник?

— Главный всегда, кроме того, когда становится 10 м. Понятно, что «Спартак» нашел себя. Но если «Зенит» будет играть так, как должен, то проблем не должно возникнуть.

— Шесть очков разницы…

— Отыгрывается за 13 туров. Надо хорошо начать. У обеих команд не самый трудный рестарт. Единственное, «Зенит» с ЦСКА играет, а «Спартак» с аутсайдером.

— «Спартак» — главный конкурент для «Зенита»?

— Да, самый ближний и по игре тоже.

— Забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим?

— Не скажу, что «Зенит» выходит с таким настроем, просто он уверен, что у него есть запас. Он может прибавлять, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Российский футбольный сезон возобновится 22 февраля матчами ФОНБЕТ Кубка России. 3 марта продолжится розыгрыш МИР РПЛ. Прямые трансляции матчей РПЛ и Кубка страны смотрите на федеральном канале «Матч ТВ» и тематических каналах холдинга, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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