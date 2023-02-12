Аршавин назвал «Спартак» главным соперником «Зенита» в РПЛ

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин в эфире «Матч ТВ» назвал «Спартак» главным соперником клуба в МИР РПЛ.
— «Зенит» играет с теми на сборах, кто хочет, потому что сложно найти спарринг партнера. Но в целом все соперники одинаковы. Не думаю, что эти игры — какой то показатель. Главное — форма игроков. Беспокоит Дуглас Сантос — один из ключевых игроков — ни в одной игре вроде еще не участвовал.
— Насколько команда интересовалась выступлением «Спартака» в межсезонье?
— Трудно сказать. В целом, думаю, все сосредоточены на своей работе.
— Это же главный соперник?
— Главный всегда, кроме того, когда становится 10 м. Понятно, что «Спартак» нашел себя. Но если «Зенит» будет играть так, как должен, то проблем не должно возникнуть.
— Шесть очков разницы…
— Отыгрывается за 13 туров. Надо хорошо начать. У обеих команд не самый трудный рестарт. Единственное, «Зенит» с ЦСКА играет, а «Спартак» с аутсайдером.
— «Спартак» — главный конкурент для «Зенита»?
— Да, самый ближний и по игре тоже.
— Забьете сколько сможете, а мы — сколько захотим?
— Не скажу, что «Зенит» выходит с таким настроем, просто он уверен, что у него есть запас. Он может прибавлять, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
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