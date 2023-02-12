Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался после поражения команды от «Монако»

Чемпионат.comиещё 1

Капитан и защитник «ПСЖ» Маркиньос высказался о поражении команды от «Монако» (1:3) в 23-м туре чемпионата Франции.

Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался после поражения команды от «Монако»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы разговариваем друг с другом в раздевалке. Мы выходим на поле и не хотим проигрывать. Я думаю, что вместе мы сможем пройти через это легче. Каждый должен смотреть на себя, улучшать свои показатели, и это улучшит команду. Нам нужно поговорить друг с другом. Вы всегда должны быть позитивными, даже если в такие моменты это очень сложно. Вы должны быстро возвращаться в нормальное состояние», — приводит слова Маркиньоса Prime Video Sport France в «Твиттере».

«Монако» с 47 очками располагается на второй строчке турнирной таблицы. «ПСЖ» (54) остаётся первым.

Футбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители