Капитан «ПСЖ» Маркиньос высказался после поражения команды от «Монако»

«Мы разговариваем друг с другом в раздевалке. Мы выходим на поле и не хотим проигрывать. Я думаю, что вместе мы сможем пройти через это легче. Каждый должен смотреть на себя, улучшать свои показатели, и это улучшит команду. Нам нужно поговорить друг с другом. Вы всегда должны быть позитивными, даже если в такие моменты это очень сложно. Вы должны быстро возвращаться в нормальное состояние», — приводит слова Маркиньоса Prime Video Sport France в «Твиттере».