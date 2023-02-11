«Спартак» намерен продлить контракт с Абаскалем

Руководство московского «Спартака» намерено переподписать контракт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, в настоящее время проходят консультации между представителем испанца и клубом о деталях нового контракта, который будет составлен на улучшенных условиях.

Отмечается, что Абаскаль может покинуть стан красно-белых, так как имеет на руках несколько предложений от европейских клубов.

Напомним, что после зимней паузы столичный «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 36 очков.

Возобновят сезон москвичи матчем 1/4 финала Кубка России против «Локомотива» в Черкизово. Игра состоится 22 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.