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20 минут назад

«Спартак» намерен продлить контракт с Абаскалем

Газета.Ru

Руководство московского «Спартака» намерено переподписать контракт с главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Об этом сообщает Metaratings.

«Спартак» намерен продлить контракт с Абаскалем
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации источника, в настоящее время проходят консультации между представителем испанца и клубом о деталях нового контракта, который будет составлен на улучшенных условиях.

Отмечается, что Абаскаль может покинуть стан красно-белых, так как имеет на руках несколько предложений от европейских клубов.

Напомним, что после зимней паузы столичный «Спартак» занимает вторую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в своем активе 36 очков.

Возобновят сезон москвичи матчем 1/4 финала Кубка России против «Локомотива» в Черкизово. Игра состоится 22 февраля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов посоветовал новичку столичного «Локомотива» Артему Дзюбе закрыть рты не только скептикам, но и самому себе.

Футбол,Андрей Тихонов,Спартак,
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