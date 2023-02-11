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1 час назад

Во Франции назвали Головина одним из лучших футболистов Лиги 1

Газета.Ru

Заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер заявил, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин является одним из лучших футболистов в чемпионате Франции.

Во Франции назвали российского футболиста одним из лучших в Лиге 1
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«У «ПСЖ» очень прочный состав, который позволяет быть конкурентоспособным во всех матчах, даже когда лидеры получают травмы. Что касается Головина, то его игра никогда не была так хороша в «Монако». На данный момент он является одним из лучших футболистов Лиги 1», — цитирует Леклера «Спорт-Экспресс».

Игра 23-го тура чемпионата Франции, прошедшая 11 февраля в Монако, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Головин вывел свою команду вперед уже на четвертой минуте встречи, добив мяч в ворота соперников после удара Виссама Бен-Йеддера, который оформил в прошедшей игре дубль. Единственный гол «ПСЖ» забил Уоррен Заир-Эмери.

Благодаря победе «Монако» поднялся на второе место в турнирной таблице, набрав 47 очков.

Ранее президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию на разрешение Международной федерации футбола (ФИФА) приостанавливать контракты игрокам и тренерам российских клубов.

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