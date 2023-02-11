Во Франции назвали российского футболиста одним из лучших в Лиге 1

«У «ПСЖ» очень прочный состав, который позволяет быть конкурентоспособным во всех матчах, даже когда лидеры получают травмы. Что касается Головина, то его игра никогда не была так хороша в «Монако». На данный момент он является одним из лучших футболистов Лиги 1», — цитирует Леклера «Спорт-Экспресс».