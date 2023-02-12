«Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира

Испанский футбольный клуб «Реал» в финале клубного чемпионата мира обыграл саудовский «Аль-Хиляль» - 5:3. Таким образом, он в пятый раз стал победителем турнира.

В команде «Реала» забитыми мячами отличились нападающий Винисиус Жуниор и полузащитник Федерико Вальверде, которые забили по дублю, завершающий гол команде принес форвард Карим Бензема. Под руководством тренера Карло Анчелотти клуб выигрывает клубный чемпионат уже во второй раз.