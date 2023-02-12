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1 час назад

«Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира

Национальная Служба Новостейиещё 6

Испанский футбольный клуб «Реал» в финале клубного чемпионата мира обыграл саудовский «Аль-Хиляль» - 5:3. Таким образом, он в пятый раз стал победителем турнира.

«Реал» в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира
Фото: ТАССТАСС

В команде «Реала» забитыми мячами отличились нападающий Винисиус Жуниор и полузащитник Федерико Вальверде, которые забили по дублю, завершающий гол команде принес форвард Карим Бензема. Под руководством тренера Карло Анчелотти клуб выигрывает клубный чемпионат уже во второй раз.

Напомним, футбольный клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» выразил желание подписать контракта с аргентинским форвардом Лионелем Месси.

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