Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+9° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
45 минут назад

Кимпембе рассказал, зависит ли «ПСЖ» от Мбаппе

Евро-футбол.Ру

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Преснел Кимпембе ответил на вопрос о зависимости команды от Килиана Мбаппе.

Кимпембе рассказал, зависит ли «ПСЖ» от Мбаппе
Фото: Пресс-служба клуба "ПСЖ"Пресс-служба клуба "ПСЖ"

Из-за травмы 24-летний форвард пропустил три последних матча парижан – без него команда одолела «Тулузу» (2:1), а затем уступила «Марселю» (1:2) и «Монако» (1:3).

«Зависит ли «ПСЖ» от Мбаппе? Мы – команда. В матче принимают участие 11 игроков стартового состава и запасные, а не один Килиан, даже если он является ключевым игроком для команды и всего проекта. Сейчас мы вынуждены обходиться без него, и нам нужно это принять», – цитируют французские СМИ Кимпембе, высказавшегося после поражения от «Монако».

Ранее Кристоф Галтье заявил, что Мбаппе не сыграет против «Баварии» в Париже.

Футбол,Кристоф Галтье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители