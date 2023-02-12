Анчелотти выиграл 25-й трофей в карьере тренера

Мадридский «Реал» обыграл «Аль Хиляль» из Саудовской Аравии в финале клубного чемпионата мира ФИФА. Встреча, прошедшая в столице Марокко Рабате в субботу, завершилась победой испанского клуба со счетом 5:3.

Фото: пресс-служба клуба "Реал Мадрид" пресс-служба клуба "Реал Мадрид"

Для главного тренера мадридцев Карло Анчелотти этот трофей стал девятым во главе испанского гранда и 25 м в тренерской карьере.

Ранее итальянский специалист выиграл 8 титулов во главе «Милана», у руля «Челси» и «Баварии» у него по три титула, по одному — с «Ювентусом» и «ПСЖ».