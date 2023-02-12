Верратти сможет сыграть с «Баварией»

Из-за травмы итальянец пропустил субботнюю встречу чемпионата Франции против «Монако», которая завершилась поражением парижан со счётом 1:3. Согласно сведениям L’Equipe, 30-летний хавбек приступит к тренировкам уже в понедельник – в клубе считают, что его участию в предстоящем поединке с «Баварией» ничего не угрожает. То же самое касается и Лионеля Месси, который вернётся к тренировкам с начала новой недели, о чём уже сообщалось ранее.