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33 минуты назад

Верратти сможет сыграть с «Баварией»

Евро-футбол.Ру

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти успеет восстановиться к матчу Лиги чемпионов против «Баварии».

Верратти сможет сыграть с «Баварией»
Фото: пресс-служба клуба "ПСЖ"пресс-служба клуба "ПСЖ"

Из-за травмы итальянец пропустил субботнюю встречу чемпионата Франции против «Монако», которая завершилась поражением парижан со счётом 1:3. Согласно сведениям L’Equipe, 30-летний хавбек приступит к тренировкам уже в понедельник – в клубе считают, что его участию в предстоящем поединке с «Баварией» ничего не угрожает. То же самое касается и Лионеля Месси, который вернётся к тренировкам с начала новой недели, о чём уже сообщалось ранее.

Матч «ПСЖ» – «Бавария» состоится 14 февраля в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футбол,Марко Верратти,Лионель Месси,
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