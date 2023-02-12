Дзюба рассказал об опыте игры в Турции

"Что мне дал опыт игры в Турции? Если вкратце, то это был безумно интересный, безумно тяжелый опыт, но я его расцениваю как положительный. Я вышел из зоны комфорта, попробовал. Многое смог переосмыслить и в человеческом плане. И что русская земля, российская – это прямо мое. Хотя там я хорошо коммуницировал с ребятами, со многими и по сей день переписываюсь, общаюсь. Но, наверное, все-таки не мое", – приводит слова футболиста пресс-служба "железнодорожников".