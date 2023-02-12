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47 минут назад

Форвард "Локомотива" Дзюба рассказал, как расценивает опыт игры в Турции за "Адану Демиспор"

Газета.Ru

Новичок московского "Локомотива" Артем Дзюба вспомнил период выступлений за клуб "Адана Демиспор" в Турции. С августа по ноябрь 2022 года нападающий сыграл за "Адану" четыре матча, и ни одного не провел полностью.

Дзюба рассказал об опыте игры в Турции
Фото: ТАССТАСС

"Что мне дал опыт игры в Турции? Если вкратце, то это был безумно интересный, безумно тяжелый опыт, но я его расцениваю как положительный. Я вышел из зоны комфорта, попробовал. Многое смог переосмыслить и в человеческом плане. И что русская земля, российская – это прямо мое. Хотя там я хорошо коммуницировал с ребятами, со многими и по сей день переписываюсь, общаюсь. Но, наверное, все-таки не мое", – приводит слова футболиста пресс-служба "железнодорожников".

34-летний Дзюба заключил с красно-зелеными соглашение до конца текущего сезона и будет играть под седьмым номером. В СМИ сообщают, что форвард будет зарабатывать в "Локомотиве" не менее 2,5 млн рублей в месяц.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) "Локо" идет на 14-й позиции, имея в своем активе 13 очков после 17 туров. Первый официальный матч в новом году подопечные Михаила Галактионова проведут на родном поле в Черкизово в рамках четвертьфинала Кубка России против московского "Спартака".

Ранее Леонид Гольдман, представитель Артема Дзюбы, объяснил расторжение контракта форварда с "Аданой Демирспор".

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