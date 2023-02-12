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50 минут назад

Карпин прокомментировал разгромное поражение «Ростова»

Евро-футбол.Ру

«Ростов» неожиданно потерпел крупное поражение в матче зимнего Кубка России, команда Валерия Карпина пропустила четыре гола от другой южной команды - «Краснодара».

Карпин оценил разгромное поражение «Ростова»
Фото: ТАССТАСС

Тем не менее, наставник команды считает, что счет не отражает характера матча - по словам Валерия Карпина, у его подопечных также были моменты для взятия ворот, однако им не удалось превратить из в реальные голы.

- Моменты были у нас. Были конкретные индивидуальные ошибки игроков, к команде претензий вообще нет. Отсутствие голов? Ничем не могу объяснить, бывает, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Футбол,Валерий Карпин,
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