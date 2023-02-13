Павлюченко назвал лучшего нападающего РПЛ

Мне сложно загадывать, как сложится дальнейшая карьера Владимира. Лично я с ним незнаком. Всё зависит от него самого. Если у Сычевого есть голова на плечах, то он и дальше продолжит забивать. Если же посчитает, что он уже всего достиг, то всё может завершиться достаточно быстро. Но я не думаю, что Владимир — глупый парень. Я желаю ему стабильности не только в одном конкретном сезоне, но и на протяжении всей карьеры», — приводит слова Павлюченко «Спорт-экспресс».