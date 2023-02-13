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1 час назад

Павлюченко назвал лучшего нападающего РПЛ

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Роман не стал придумывать велосипед.

Павлюченко назвал лучшего нападающего РПЛ
Фото: vk.com/fcorenburgvk.com/fcorenburg

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко назвал сильнейшего нападающего Российской Премьер-Лиги.

«Кто сильнейший нападающий в РПЛ на данный момент? Для меня в этом плане всё однозначно — кто больше всех забил, тот и лучший. Если сейчас это Писарский (Сычевой) и Промес, то, значит, пока они лучшие форварды чемпионата России.

Мне сложно загадывать, как сложится дальнейшая карьера Владимира. Лично я с ним незнаком. Всё зависит от него самого. Если у Сычевого есть голова на плечах, то он и дальше продолжит забивать. Если же посчитает, что он уже всего достиг, то всё может завершиться достаточно быстро. Но я не думаю, что Владимир — глупый парень. Я желаю ему стабильности не только в одном конкретном сезоне, но и на протяжении всей карьеры», — приводит слова Павлюченко «Спорт-экспресс».

Владимир Сычевой в первой части сезона Российской Премьер-Лиги отметился 14 забитыми мячами и сейчас делит первое место в гонке лучших бомбардиров турнира с форвардом московского «Спартака» Квинси Промесом. В декабре он согласился на переход из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

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