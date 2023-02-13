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53 минуты назад

Бразильцы «Зенита» покормили крокодила и обнялись с гигантским питоном в зоопарке в Дубае

Чемпионат.comиещё 2

Бразильские футболисты санкт-петербургского «Зенита» Малком, Клаудиньо и Густаво Мантуан во время тренировочных сборов сине-бело-голубых в Дубае (ОАЭ) посетили местный зоопарк.

Футболисты посетили зоопарк в один из свободных дней на сборах. Бразильцы покормили обезьян, экзотических птиц, больших черепах и крокодила. Венцом развлекательной программы для игроков «Зенита» стал гигантский питон, которого организаторы мероприятия положили на плечи сразу всем троим футболистам.

В рамках зимних тренировочных сборов «Зенит» успел провести шесть матчей, в которых одержал четыре победы и два раза сыграл вничью. Петербуржцы обыграли «Аль-Бидду» (9:0), «Лусаил-Сити» (3:0), «Джохор» (3:0) и «Урарту» (1:0). С «Уралом» и «Араратом-Армения» «Зенит» сыграл с одинаковым счётом 1:1.

Футбол,Видео,Зенит,
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