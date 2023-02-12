Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+3° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
50 минут назад

​«Бавария» повесила серьёзный ценник на Комана на фоне интереса «Реала»

Евро-футбол.Ру

Поговаривают, что вингер «Баварии» Кингсли Коман находится на радаре «Реала». Впрочем, мадридскому клубу придётся раскошелиться, если он всерьёз настроен заполучить этого футболиста в обозримом будущем. Как сообщает Calciomercato, «Бавария» оценивает 26-летнего Кингсли Комана в 100 миллионов евро. Это достаточно серьёзный ценник.

​«Бавария» повесила серьёзный ценник на Комана на фоне интереса «Реала»
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

В сезоне 2022/2023 Кингсли Коман провёл за «Баварию» 20 матчей во всех соревнованиях. В них француз записал на свой счёт четыре гола и пять результативных передач на партнёров.

За «Баварию» Кингсли Коман выступает с лета 2015 года после перехода из «Ювентуса».

Футбол,Кингсли Коман,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители