​«Бавария» повесила серьёзный ценник на Комана на фоне интереса «Реала»

Поговаривают, что вингер «Баварии» Кингсли Коман находится на радаре «Реала». Впрочем, мадридскому клубу придётся раскошелиться, если он всерьёз настроен заполучить этого футболиста в обозримом будущем. Как сообщает Calciomercato, «Бавария» оценивает 26-летнего Кингсли Комана в 100 миллионов евро. Это достаточно серьёзный ценник.

Фото: Евро-футбол.Ру Евро-футбол.Ру

В сезоне 2022/2023 Кингсли Коман провёл за «Баварию» 20 матчей во всех соревнованиях. В них француз записал на свой счёт четыре гола и пять результативных передач на партнёров.