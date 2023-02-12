Стивен Джерард может стать главным тренером «Лидса»

Ранее команда уволила Джесси Марша.
Бывший главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард может возглавить «Лидс Юнайтед», информирует Daily Record.
По данным источника, руководство «Лидса» рассматривает 42-летнего специалиста в качестве главного кандидата на пост наставника команды.
Другим претендентом на должность главного тренера клуба являются испанец Андони Ираола, в данный момент работающий с «Райо Вальекано».
Ранее Джеррард тренировал «Астон Виллу», которую покинул в октябре 2022 года.
8 февраля боссы «Лидса» уволили с поста главного тренера американца Джесси Марша. Он возглавлял клуб с конца февраля 2022 года. Под его руководством команда сыграла 37 матчей, в которых 11 раз победила, 10 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.