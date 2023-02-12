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30 минут назад

Стивен Джерард может стать главным тренером «Лидса»

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Ранее команда уволила Джесси Марша.

Стивен Джерард может стать главным тренером «Лидса»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Бывший главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард может возглавить «Лидс Юнайтед», информирует Daily Record.

По данным источника, руководство «Лидса» рассматривает 42-летнего специалиста в качестве главного кандидата на пост наставника команды.

Другим претендентом на должность главного тренера клуба являются испанец Андони Ираола, в данный момент работающий с «Райо Вальекано».

Ранее Джеррард тренировал «Астон Виллу», которую покинул в октябре 2022 года.

8 февраля боссы «Лидса» уволили с поста главного тренера американца Джесси Марша. Он возглавлял клуб с конца февраля 2022 года. Под его руководством команда сыграла 37 матчей, в которых 11 раз победила, 10 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.

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