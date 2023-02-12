Стивен Джерард может стать главным тренером «Лидса»

8 февраля боссы «Лидса» уволили с поста главного тренера американца Джесси Марша. Он возглавлял клуб с конца февраля 2022 года. Под его руководством команда сыграла 37 матчей, в которых 11 раз победила, 10 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.