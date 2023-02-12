Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
1 час назад

Артём Дзюба дебютирует за «Локомотив» в товарищеском матче с «Уралом»

Чемпионат.com

Сегодня, 12 февраля, московский «Локомотив» и «Урал» из Екатеринбурга проведут товарищеский матч на тренировочных сборах. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Дзюба дебютирует за «Локомотив» в товарищеском матче с «Уралом»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Состав «Локомотива»: Лантратов, Тикнизян, Кузьмичёв, Конти, Смольников, Баринов, Щетинин, Миранчук, Камано, Глушенков, Дзюба. Состав «Урала»: Баклов, Бевеев, Филипенко, Кулаков, Эмерсон, Сунгатулин, Мишкич, Ранджелович, Бикфалви, Татаринов, Юшин.

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона. Вместе с ним в клуб пришёл защитник Игорь Смольников, первую часть сезона проведший в «Торпедо».

Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги. Ранее он выступал за «Спартак», «Зенит», «Ростов», «Томь» и тульский «Арсенал».

Футбол,Артем Дзюба,Игорь Смольников,Торпедо,Зенит,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители