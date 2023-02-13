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50 минут назад

«Почему бы Головину не замахнуться на «ПСЖ»?» — Нигматуллин

Матч ТВиещё 4

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин может попробовать себя в «ПСЖ».

Нигматуллин: «Почему бы Головину не замахнуться на «ПСЖ»?»
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В 23 м туре чемпионата Франции Головин забил гол в ворота «ПСЖ», клуб одержал победу со счетом 3:1.

— Поздравляю Головина с его очередным достижением в чемпионате Франции, тем более с таким серьезный соперником. Головин, безусловно, идет вверх, прогрессирует, а когда человек прогрессирует, то он заслуживает повышение.

Насколько оно действительно имеет место быть, это будет понятно после сезона, когда предложение будут или их не будет. Недавно речь шла про «Боруссию» Дортмунд. Было бы круто увидеть его в чемпионате Германии, в такой интересной команде.

Но у «Монако» тоже достаточно высокий уровень, но хочется чего то большего. Почему бы и не замахнуться на «ПСЖ»? Тем более, он им уже забивал, — сказал Нигматуллин Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Головин провел 22 матча в чемпионате Франции, забил пять голов и отметился шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 22 млн евро.

Источник:Metaratings.ru

Футбол,Руслан Нигматуллин,Александр Головин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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