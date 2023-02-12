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50 минут назад

Мбаппе может расторгнуть контракт с "ПСЖ"

Газета.Ru

Форвард французского «ПСЖ» Килллиан Мбаппе может расторгнуть контракт с командой в одностороннем порядке летом 2024 года, сообщает Mundo Deportivo.

Мбаппе может расторгнуть контракт с "ПСЖ"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что пункт о расторжении есть в его контракте. В услугах француза заинтересован мадридский «Реал». Сам Мбаппе хочет перейти в клуб из столицы Испании.

В прошлом году 24-летний нападающий вместе с «ПСЖ» выиграл золотые медали чемпионата Франции и завоевал Суперкубок страны. В составе национальной команды он дошел до финала чемпионата мира — 2022 в Катаре, в котором победу одержала Аргентина.

В текущем сезоне он провел за свой клуб 19 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 13 забитыми мячами.

Ранее форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком Европы в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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