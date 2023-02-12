Мбаппе может расторгнуть контракт с "ПСЖ"

Форвард французского «ПСЖ» Килллиан Мбаппе может расторгнуть контракт с командой в одностороннем порядке летом 2024 года, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что пункт о расторжении есть в его контракте. В услугах француза заинтересован мадридский «Реал». Сам Мбаппе хочет перейти в клуб из столицы Испании.

В прошлом году 24-летний нападающий вместе с «ПСЖ» выиграл золотые медали чемпионата Франции и завоевал Суперкубок страны. В составе национальной команды он дошел до финала чемпионата мира — 2022 в Катаре, в котором победу одержала Аргентина.

В текущем сезоне он провел за свой клуб 19 матчей в чемпионате Франции, в которых отметился 13 забитыми мячами.