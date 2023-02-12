Жирков заявил о завершении профессиональной карьеры

Сборная России по футболу в своих соцсетях прокомментировала новость о завершении карьеры полузащитником Юрием Жирковым.

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"За сборную России футболист провел 105 матчей и забил 2 мяча, завоевал бронзу ЕВРО-2008 и дошел до четвертьфинала домашнего ЧМ-2018.

Спасибо за все, Юрий Валентинович", - сказано в сообщении.

Юрий Жирков провел 105 матчей за национальную сборную России, выступая за команду на протяжении 16 лет. В составе национальной команды он стал бронзовым призером Евро в 2008 году. В 2018 году он дошел до 1/4 финала на домашнем чемпионате мира. Жирков является заслуженным мастером спорта РФ.

Последним клубом Жиркова стали подмосковные "Химки". Он провел за клуб три матча. Больше года 39-летний игрок находился без клуба.

Также Жирков известен по выступлениям за "Зенит", в составе которого он трижды стал чемпионом страны; ЦСКА, с которым он дважды выигрывал чемпионат России, четыре раза Кубок страны, а в сезоне 2004/05 ему покорился Кубок УЕФА. Именно Жирков стал автором победного гола в финальном матче против "Спортинга".