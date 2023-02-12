"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лидс" в матче 23-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» победил «Лидс» в выездном матче 23 го тура чемпионата Англии.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Маркус Рэшфорд (80 я минута) и Алехандро Гарначо (85).
«Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Лидс» (19) идет на 17 м месте.В следующем туре «Лидс» 18 февраля отправится в гости к «Эвертону», а «МЮ» на следующий день дома примет «Лестер Сити».
Чемпионат Англии. 2022-23. Тур 23 «Лидс» (Лидс) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 0:2 (0:0) Голы: Рэшфорд, 80. Гарначо, 85.