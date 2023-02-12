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53 минуты назад

«Манчестер Юнайтед» всухую победил «Лидс» в гостевом матче АПЛ

Матч ТВиещё 3

«Манчестер Юнайтед» победил «Лидс» в выездном матче 23 го тура чемпионата Англии.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лидс" в матче 23-го тура АПЛ
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Маркус Рэшфорд (80 я минута) и Алехандро Гарначо (85).

«Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Лидс» (19) идет на 17 м месте.В следующем туре «Лидс» 18 февраля отправится в гости к «Эвертону», а «МЮ» на следующий день дома примет «Лестер Сити».

Чемпионат Англии. 2022-23. Тур 23 «Лидс» (Лидс) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 0:2 (0:0) Голы: Рэшфорд, 80. Гарначо, 85.

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