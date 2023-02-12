"Манчестер Юнайтед" обыграл "Лидс" в матче 23-го тура АПЛ

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Маркус Рэшфорд (80 я минута) и Алехандро Гарначо (85).

«Манчестер Юнайтед» набрал 46 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Лидс» (19) идет на 17 м месте.В следующем туре «Лидс» 18 февраля отправится в гости к «Эвертону», а «МЮ» на следующий день дома примет «Лестер Сити».