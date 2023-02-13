L'Equipe: Неймар критиковал футболистов «ПСЖ» во время матча с «Монако»

Нападающий «ПСЖ» Неймар остался недоволен действиями полузащитника Витиньи и нападающего Уго Экитике во время матча 23-го тура чемпионата Франции с «Монако» (1:3). Об этом сообщает L'Equipe.

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По сведениям источника, 31-летний бразилец высказывал Витинье за передачи не в те зоны, которые были совершены не в том темпе. Экитике же принимал неправильные решения у ворот. Сообщается, что Неймар выражался очень в грубых тонах. Футболисты «Монако» были удивлены такому поведению в команде соперника на поле.