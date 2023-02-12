Малиновский отреагировал на шутку комментаторов про «русского»

Полузащитник французского ФК «Марсель» Руслан Малиновский, уроженец Украины, отреагировал на ошибку американских спортивных комментаторов, освещавших игру его команды на чемпионате Франции. Об этом пишет «Газета.Ru».
Отмечается, что в субботу, 11 февраля, комментаторы позволили себе шутку в адрес Малиновского. Они заявили, что мяч после мощного удара «русского» практически долетел до Москвы.
«Кто комментировал этот матч? Что происходит?», - прокомментировал футболист опубликованный в интернете ролик с фрагментом игры.
Напомним, что реакция Малиновского может быть вызвана недавним скандалом, вызванным его дружеским обращением с российским игроком Александром Головиным.
Пользователи соцсетей раскритиковали то, что украинец обнялся с россиянином после матча и поблагодарил его за хорошую игру.