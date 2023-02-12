Юрий Жирков объявил о завершении карьеры

«Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Юрий Жирков — автор победного гола в финальном матче Кубка УЕФА-2005, в котором ЦСКА обыграл «Спортинг» со счётом 3:1 и первым из российских клубов сумел завоевать еврокубок. Цвета «Челси» он защищал с 2009 по 2011 год, а с 2016 по 2021 год выступал в «Зените». На счету защитника 104 матча и два забитых мяча за главную сборную России.