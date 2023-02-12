«Манчестер Сити» добился победы над «Астон Виллой»

Бирмингемцы не смогли ничего противопоставить.

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Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Этихад» состоялся матч 23-го тура английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой». Подопечные Хосепа Гвардиолы добились уверенной победы – 3:1.

На четвёртой минуте счёт открыл Родриго Эрнандес. Второй мяч в ворота «львов» отправил Илкай Гюндоган с передачи Эрлинга Холанда. Автором третьего гола стал Рияд Марез, алжирец отличился с пенальти на 45+1-й минуте.

«Астон Вилла» сумела лишь незначительно сократить отставание. На 61-й минуте гол в составе гостей забил Олли Уоткинс.

«Манчестер Сити» набрал 48 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» (28) осталась на 11-й строчке.