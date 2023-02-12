Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 72.79EUR 78.05
Войти в почту
35 минут назад

Петржела объяснил, почему у Черчесова нет будущего в Европе

Газета.Ru

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил об отсутствии у Станислава Черчесова будущего в Европе из-за его национальности.

Петржела объяснил, почему у Черчесова нет будущего в Европе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Хорошо, что Черчесов до сих пор спокойно работает в "Ференцвароше". Даже немного удивлен этому факту. Сейчас политики в Европе убирают все, что связано с Россией. В Чехии не потерпели бы ни одного русского игрока или тренера в чемпионате.

Может ли Черчесов возглавить большой европейский клуб? Нет. Из-за нестабильной мировой ситуации у Черчесова нет будущего в Европе. Потому что он россиянин. Венгрия проявляет лояльность к России, поэтому Черчесова не увольняют", - передает слова Петржелы "Рейтинг букмекеров".

Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский "Ференцварош". В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В этом сезоне специалист вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы. "Ференцварош" занял 1-е место в группе, опередив "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду".

В чемпионате страны команда Черчесова также идет на 1-м месте. После 19 матчей "Ференцварош" набрал 45 очков и на 14 очков опережает ближайшего преследователя - "Кечкемет".

Ранее Фабио Капелло заявил, что Александр Кержаков может добиться успеха в европейском футболе.

Футбол,Властимил Петржела,Фабио Капелло,Александр Кержаков,Станислав Черчесов,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители