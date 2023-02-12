Петржела объяснил, почему у Черчесова нет будущего в Европе

"Хорошо, что Черчесов до сих пор спокойно работает в "Ференцвароше". Даже немного удивлен этому факту. Сейчас политики в Европе убирают все, что связано с Россией. В Чехии не потерпели бы ни одного русского игрока или тренера в чемпионате.