Петржела объяснил, почему у Черчесова нет будущего в Европе

Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела заявил об отсутствии у Станислава Черчесова будущего в Европе из-за его национальности.
"Хорошо, что Черчесов до сих пор спокойно работает в "Ференцвароше". Даже немного удивлен этому факту. Сейчас политики в Европе убирают все, что связано с Россией. В Чехии не потерпели бы ни одного русского игрока или тренера в чемпионате.
Может ли Черчесов возглавить большой европейский клуб? Нет. Из-за нестабильной мировой ситуации у Черчесова нет будущего в Европе. Потому что он россиянин. Венгрия проявляет лояльность к России, поэтому Черчесова не увольняют", - передает слова Петржелы "Рейтинг букмекеров".
Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский "Ференцварош". В прошлом сезоне он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В этом сезоне специалист вывел свою команду в плей-офф Лиги Европы. "Ференцварош" занял 1-е место в группе, опередив "Монако", "Трабзонспор" и "Црвену Звезду".
В чемпионате страны команда Черчесова также идет на 1-м месте. После 19 матчей "Ференцварош" набрал 45 очков и на 14 очков опережает ближайшего преследователя - "Кечкемет".
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