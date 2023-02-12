Унаи Эмери высказался о поражении от «Манчестер Сити»

«После наших трёх побед на выезде мы думали о том, чтобы сохранить стабильность и побороться. Конечно, мы знаем, что сегодня был тяжёлый матч. Мы играли против одной из лучших команд Премьер-лиги, и здесь было трудно, потому что они были хладнокровными. Мы допустили несколько необычных ошибок, но с конца первого тайма сохраняли свою позицию на поле, пытаясь забить гол и не допускать много моментов, и у нас это получилось. Но на самом деле теперь всё закончено, и мы думаем о следующем матче с «Арсеналом».