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1 час назад

Унаи Эмери высказался о поражении от «Манчестер Сити»

Чемпионат.com

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 23-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (1:3).

Унаи Эмери высказался о поражении от «Манчестер Сити»
Фото:  ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ» ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«После наших трёх побед на выезде мы думали о том, чтобы сохранить стабильность и побороться. Конечно, мы знаем, что сегодня был тяжёлый матч. Мы играли против одной из лучших команд Премьер-лиги, и здесь было трудно, потому что они были хладнокровными. Мы допустили несколько необычных ошибок, но с конца первого тайма сохраняли свою позицию на поле, пытаясь забить гол и не допускать много моментов, и у нас это получилось. Но на самом деле теперь всё закончено, и мы думаем о следующем матче с «Арсеналом».

Мингз? Надеюсь, он вернётся. У него была небольшая травма, и он не тренировался на этой неделе. Но, надеюсь, на следующей неделе ему станет лучше, и, думаю, возможно, он сыграет с «Арсеналом». Если нет, то у нас есть другой центральный защитник Калум Чемберс. Мы должны верить в каждого игрока», — приводит сло

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